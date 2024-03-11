Эмоциональный интеллект: управляя – развивай | ManGO! Games: помогаем развивать лидеров и строить эффективные команды

Не смотря на то, понятие эмоционального интеллекта известно более 30 лет, в последние годы мы все чаще обращаем на него свое внимание. Эмоциональный интеллект стал практически основополагающим качеством при приеме на работу и повышении в должности. Владельцы бизнеса отмечают, что при наличии сильного EQ способность добиваться успеха становится в несколько раз выше.

В бизнесе высокий эмоциональный интеллект (EQ) может иметь решающее значение. По данным агентства Social, EQ ценится в сотрудничестве компаний в четыре раза выше, чем IQ.

Впервые понятие эмоционального интеллекта ввели американские психологи: профессор Университета Нью-Гэмпшира Джон Майер и Питер Сэловей, профессор Йельского университета. Они дали четкое определение эмоциональному интеллекту, как способности контролировать свои и чужие эмоции.

Чуть позже, выступая в двойной роли психолога и журналиста Дэниел Гоулман сделал элементы эмоционального интеллекта доступными для широких слоев общества.

Справка: Эмоционально умный человек обладает навыками в четырех областях: идентификация эмоций, использование эмоций, регулирование эмоций и понимание эмоций.

Гоулман расширил понимание системы EQ Майера и Сэловея, включив в нее пять основных элементов эмоционального интеллекта:

Эмоциональное самосознание – это способность людей определять какие решения они принимают в зависимости от испытываемых эмоций, и какое влияние этот настрой оказывает на других.

Саморегуляция – способность предвидеть последствия в периоды сильных эмоциональных потрясений. Контроль и перенаправление своих эмоций.

Мотивация – умение верно оценить испытываемые чувства и использовать их для достижения целей.

Эмпатия – умение увидеть проблему глазами другого человека, со стороны, чувствовать испытываемые им эмоции.

Социальные навыки – умение управлять отношениями, вдохновлять других и вызывать у них желаемую реакцию.

Упражнения на развитие эмоционального интеллекта

Некоторые люди обладают эмоциональным интеллектом от природы. Но все же, его можно и развивать. Предложенные упражнения позволят вам это сделать.

Управленческий поединок

Управленческие поединки – это формат тренинга «Эмоциональный интеллект», где прокачиваются коммуникативные навыки. В бизнесе этот метод часто используется опытными руководителями и менеджерами.

Как проводить:

Установите цель управленческих поединков, придумайте конфликтную ситуацию (легенду), из которой участникам следует найти выход. Распределите участников в команды по три или пять человек. Убедитесь, что каждая команда состоит из участников с разными ролями. Определите конкретное время командам на знакомство с легендой. Важное условие в управленческом поединке – чтобы команда смогла разрешить конфликт. Обратите внимание, выбрали ли участники тот вариант, который устаивает обе стороны конфликтной ситуации. Часто команды начинают вести переговоры в привычном формате, уходя в негатив. Здесь необходимо развивать навыки подстройки к собеседнику, чуткого отношения и уравновешенности. Обсудите решение, выполнив анализ ситуации. Обратитесь к сильным и слабым сторонам в решении вопроса, дайте советы участникам команд.

Такой формат возможен без привязки к сложной ситуации, например:

покупка компьютера в офлайн-магазине;

конфликтный эпизод в регистратуре больницы;

разговор с администратором в гостинице, и так далее.

Важно: Переосмысливая конфликт с коллегой как возможность построить лучшую командную работу с этим человеком, вы можете найти мотивацию для начала разговора, а не избегать конфликта как неосуществимого. Во время трудного разговора вы можете переосмыслить то, как вы видите другого человека – не как врага, а скорее, как потенциального нового союзника.

Майндфулнес-медитация

Медитация осознанности (майндфулнес-медитация) – это практика тренировки ума, которая учит замедлять набегающие мысли, отпускать негатив и успокаивать свой ум и тело. Она сочетает в себе медитацию с практикой осознанности и включает в себя полную сосредоточенность на «сейчас», чтобы вы могли признать и принять свои мысли, чувства и ощущения без осуждения.

Как проводить:

Перейдите в тихое и спокойное помещение. Оденьте свободную, удобную одежду, сядьте на стул или пол в позе лотоса. Держите спину и голову прямо, но без сильного напряжения. Осознайте свое дыхание, настройтесь на ощущение воздуха, входящего и выходящего из вашего тела во время дыхания. Почувствуйте, как опускается и поднимается живот, когда воздух входит в ноздри и выходит из них. Обратите внимание на изменение температуры при вдохе и выдохе. Замечайте свои мысли. Цель упражнения состоит не в том, чтобы остановить свои мысли, а в том, чтобы чувствовать себя более комфортно, становясь «свидетелем» этих мыслей. Когда мысли приходят вам в голову, не игнорируйте и не подавляйте их. Представляйте свои мысли в виде проплывающих в небе облаков, которые проплывают мимо, смещаясь и изменяясь. Если вы поймаете себя на том, что увлеклись своими мыслями – будь то беспокойство, страх, тревога или надежда, – понаблюдайте за тем, куда ушли ваши мысли, без осуждения, и просто вернитесь к своему дыханию. Завершайте медитацию не спеша, постепенно, сохраняя спокойствие и осознанность текущего момента.

Рекомендуется поначалу выделять на медитацию от пяти до десяти минут.

Мета-медитация

Мета-медитация направлена на тренировку осознания эмоций других людей и старается предугадать их реакцию на эти эмоции. Мета-медитация улучшает эмпатию, которая, способствует эффективному управлению командой.

Как проводить:

Сядьте удобно и расслабленно. Сделайте два-три глубоких вдоха с медленными, длинными и полными выдохами. В течение 5 минут почувствуйте или представьте движение дыхания по центру грудной клетки – в области сердца. Перенаправьте внимание на себя. Сидя спокойно, мысленно повторяйте, медленно и равномерно, следующие или похожие фразы: Пусть я буду счастлив. Пусть я буду здоров. Пусть я буду в безопасности. Пусть я буду спокоен. После того, как вы направили всю добродетель на себя, проведите практику сострадания к близким людям, – семьи или друзей. Медленно повторяйте по отношению к ним фразы сострадания и добродетели: Пусть вы будете счастливы. Желаю вам здоровья. Пусть вы будете в безопасности. Пусть вы будете спокойны и непринужденны. Представьте образы других друзей, соседей, знакомых, незнакомцев, животных и, наконец, людей, с которыми у вас возникают трудности. Передавайте им, продолжая проговаривать фразы, свою доброту и любовь. Завершая медитацию, отпустите все мысли и образы. Визуализация

Визуализация – мощная техника, которая может помочь облегчить симптомы тревоги и снизить уровень стресса. Это прекрасная тренировка в умении сдерживать эмоции и адекватного поведения в сложных ситуациях.

Как проводить:

Уединитесь в тихом и спокойном месте. Закройте глаза, и сосредоточившись на своем дыхании, глубоко вдыхайте и выдыхайте, чтобы расслабиться. Представляйте себя в месте, имеющем для вас особенное значение и вызывающее приятные воспоминания (любимое место в парке, детская комната, пляж на лазурном берегу моря). Почувствуйте и ощутите себя в этой атмосфере. Отмечайте все ощущения, возникающие в теле. Детально изучайте предметы вокруг вас. Обращайте внимание на форму, цвет, текстуру. Сосредоточьтесь на звуках и запахах, ощущениях от прикосновений к предметам. Оставайтесь в ваших мыслях сколько необходимо (от 5 минут до 1 часа). Постепенно возвращайте свои мысли из состояния визуализации. Ощутите физическое присутствие своего тела и медленно откройте глаза. Обдумывание и рефлексия

Рефлексивная практика является мощным инструментом для личного развития и помогает менеджерам лучше разобраться в своих реакциях на возникающие ситуации. Понимая свои сильные и слабые стороны, люди могут лучше понять себя и свое влияние на других.

Как проводить:

Выберите тихую и уединенную комнату, чтобы там можно было спокойно сосредоточиться на своих мыслях. Сформулируйте, волнующий вас в настоящее время вопрос (событие, в котором вы желаете разобраться, анализ мыслей и эмоций, принятие важных решений). Используйте практику медитации с осознанным дыханием. Последовательно задавайте себе вопросы, отводя на каждый из них достаточное количество времени на обдумывание. Хорошо, если вы будете открыты к своим чувствам, мыслям и не станете себя осуждать. По возможности, записывайте ваши ощущения. Проанализируйте свои ощущения. Подумайте о причинах и следствиях, взаимосвязях с различными событиями. Продолжайте использовать приобретенные знания в целях исправления ошибок, личностного роста.

Эмоциональный интеллект имеет весомое значение в профессиональной деятельности менеджеров b2b-сегмента. Успешный b2b-менеджер уверен, что выстроить отличные отношения с клиентами возможно только в непосредственном общении. Здесь важно лидерство и командная работа, умение слышать и не обесценивать опыт других людей. А хорошие отношения – это правильный способ заключить сделку.

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