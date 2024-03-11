Эмоциональный интеллект: управляя – развивай | ManGO! Games: помогаем развивать лидеров и строить эффективные команды

Не смотря на то, понятие эмоционального интеллекта известно более 30 лет, в последние годы мы все чаще обращаем на него свое внимание. Эмоциональный интеллект стал практически основополагающим качеством при приеме на работу и повышении в должности. Владельцы бизнеса отмечают, что при наличии сильного EQ способность добиваться успеха становится в несколько раз выше.
В бизнесе высокий эмоциональный интеллект (EQ) может иметь решающее значение. По данным агентства Social, EQ ценится в сотрудничестве компаний в четыре раза выше, чем IQ.
Впервые понятие эмоционального интеллекта ввели американские психологи: профессор Университета Нью-Гэмпшира Джон Майер и Питер Сэловей, профессор Йельского университета. Они дали четкое определение эмоциональному интеллекту, как способности контролировать свои и чужие эмоции.
Чуть позже, выступая в двойной роли психолога и журналиста Дэниел Гоулман сделал элементы эмоционального интеллекта доступными для широких слоев общества.
Справка: Эмоционально умный человек обладает навыками в четырех областях: идентификация эмоций, использование эмоций, регулирование эмоций и понимание эмоций.
Гоулман расширил понимание системы EQ Майера и Сэловея, включив в нее пять основных элементов эмоционального интеллекта:
- Эмоциональное самосознание – это способность людей определять какие решения они принимают в зависимости от испытываемых эмоций, и какое влияние этот настрой оказывает на других.
- Саморегуляция – способность предвидеть последствия в периоды сильных эмоциональных потрясений. Контроль и перенаправление своих эмоций.
- Мотивация – умение верно оценить испытываемые чувства и использовать их для достижения целей.
- Эмпатия – умение увидеть проблему глазами другого человека, со стороны, чувствовать испытываемые им эмоции.
- Социальные навыки – умение управлять отношениями, вдохновлять других и вызывать у них желаемую реакцию.
Упражнения на развитие эмоционального интеллекта
Некоторые люди обладают эмоциональным интеллектом от природы. Но все же, его можно и развивать. Предложенные упражнения позволят вам это сделать.
- Управленческий поединок
Управленческие поединки – это формат тренинга «Эмоциональный интеллект», где прокачиваются коммуникативные навыки. В бизнесе этот метод часто используется опытными руководителями и менеджерами.
Как проводить:
- Установите цель управленческих поединков, придумайте конфликтную ситуацию (легенду), из которой участникам следует найти выход.
- Распределите участников в команды по три или пять человек. Убедитесь, что каждая команда состоит из участников с разными ролями.
- Определите конкретное время командам на знакомство с легендой. Важное условие в управленческом поединке – чтобы команда смогла разрешить конфликт. Обратите внимание, выбрали ли участники тот вариант, который устаивает обе стороны конфликтной ситуации. Часто команды начинают вести переговоры в привычном формате, уходя в негатив. Здесь необходимо развивать навыки подстройки к собеседнику, чуткого отношения и уравновешенности.
- Обсудите решение, выполнив анализ ситуации. Обратитесь к сильным и слабым сторонам в решении вопроса, дайте советы участникам команд.
Такой формат возможен без привязки к сложной ситуации, например:
- покупка компьютера в офлайн-магазине;
- конфликтный эпизод в регистратуре больницы;
- разговор с администратором в гостинице, и так далее.
Важно: Переосмысливая конфликт с коллегой как возможность построить лучшую командную работу с этим человеком, вы можете найти мотивацию для начала разговора, а не избегать конфликта как неосуществимого. Во время трудного разговора вы можете переосмыслить то, как вы видите другого человека – не как врага, а скорее, как потенциального нового союзника.
- Майндфулнес-медитация
Медитация осознанности (майндфулнес-медитация) – это практика тренировки ума, которая учит замедлять набегающие мысли, отпускать негатив и успокаивать свой ум и тело. Она сочетает в себе медитацию с практикой осознанности и включает в себя полную сосредоточенность на «сейчас», чтобы вы могли признать и принять свои мысли, чувства и ощущения без осуждения.
Как проводить:
- Перейдите в тихое и спокойное помещение.
- Оденьте свободную, удобную одежду, сядьте на стул или пол в позе лотоса. Держите спину и голову прямо, но без сильного напряжения.
- Осознайте свое дыхание, настройтесь на ощущение воздуха, входящего и выходящего из вашего тела во время дыхания. Почувствуйте, как опускается и поднимается живот, когда воздух входит в ноздри и выходит из них. Обратите внимание на изменение температуры при вдохе и выдохе.
- Замечайте свои мысли. Цель упражнения состоит не в том, чтобы остановить свои мысли, а в том, чтобы чувствовать себя более комфортно, становясь «свидетелем» этих мыслей. Когда мысли приходят вам в голову, не игнорируйте и не подавляйте их. Представляйте свои мысли в виде проплывающих в небе облаков, которые проплывают мимо, смещаясь и изменяясь.
- Если вы поймаете себя на том, что увлеклись своими мыслями – будь то беспокойство, страх, тревога или надежда, – понаблюдайте за тем, куда ушли ваши мысли, без осуждения, и просто вернитесь к своему дыханию.
- Завершайте медитацию не спеша, постепенно, сохраняя спокойствие и осознанность текущего момента.
Рекомендуется поначалу выделять на медитацию от пяти до десяти минут.
- Мета-медитация
Мета-медитация направлена на тренировку осознания эмоций других людей и старается предугадать их реакцию на эти эмоции. Мета-медитация улучшает эмпатию, которая, способствует эффективному управлению командой.
Как проводить:
- Сядьте удобно и расслабленно.
- Сделайте два-три глубоких вдоха с медленными, длинными и полными выдохами. В течение 5 минут почувствуйте или представьте движение дыхания по центру грудной клетки – в области сердца.
- Перенаправьте внимание на себя. Сидя спокойно, мысленно повторяйте, медленно и равномерно, следующие или похожие фразы: Пусть я буду счастлив. Пусть я буду здоров. Пусть я буду в безопасности. Пусть я буду спокоен.
- После того, как вы направили всю добродетель на себя, проведите практику сострадания к близким людям, – семьи или друзей. Медленно повторяйте по отношению к ним фразы сострадания и добродетели: Пусть вы будете счастливы. Желаю вам здоровья. Пусть вы будете в безопасности. Пусть вы будете спокойны и непринужденны.
- Представьте образы других друзей, соседей, знакомых, незнакомцев, животных и, наконец, людей, с которыми у вас возникают трудности. Передавайте им, продолжая проговаривать фразы, свою доброту и любовь.
- Завершая медитацию, отпустите все мысли и образы.
- Визуализация
Визуализация – мощная техника, которая может помочь облегчить симптомы тревоги и снизить уровень стресса. Это прекрасная тренировка в умении сдерживать эмоции и адекватного поведения в сложных ситуациях.
Как проводить:
- Уединитесь в тихом и спокойном месте.
- Закройте глаза, и сосредоточившись на своем дыхании, глубоко вдыхайте и выдыхайте, чтобы расслабиться.
- Представляйте себя в месте, имеющем для вас особенное значение и вызывающее приятные воспоминания (любимое место в парке, детская комната, пляж на лазурном берегу моря). Почувствуйте и ощутите себя в этой атмосфере.
- Отмечайте все ощущения, возникающие в теле.
- Детально изучайте предметы вокруг вас. Обращайте внимание на форму, цвет, текстуру. Сосредоточьтесь на звуках и запахах, ощущениях от прикосновений к предметам.
- Оставайтесь в ваших мыслях сколько необходимо (от 5 минут до 1 часа).
- Постепенно возвращайте свои мысли из состояния визуализации. Ощутите физическое присутствие своего тела и медленно откройте глаза.
- Обдумывание и рефлексия
Рефлексивная практика является мощным инструментом для личного развития и помогает менеджерам лучше разобраться в своих реакциях на возникающие ситуации. Понимая свои сильные и слабые стороны, люди могут лучше понять себя и свое влияние на других.
Как проводить:
- Выберите тихую и уединенную комнату, чтобы там можно было спокойно сосредоточиться на своих мыслях.
- Сформулируйте, волнующий вас в настоящее время вопрос (событие, в котором вы желаете разобраться, анализ мыслей и эмоций, принятие важных решений).
- Используйте практику медитации с осознанным дыханием.
- Последовательно задавайте себе вопросы, отводя на каждый из них достаточное количество времени на обдумывание. Хорошо, если вы будете открыты к своим чувствам, мыслям и не станете себя осуждать. По возможности, записывайте ваши ощущения.
- Проанализируйте свои ощущения. Подумайте о причинах и следствиях, взаимосвязях с различными событиями.
- Продолжайте использовать приобретенные знания в целях исправления ошибок, личностного роста.
Эмоциональный интеллект имеет весомое значение в профессиональной деятельности менеджеров b2b-сегмента. Успешный b2b-менеджер уверен, что выстроить отличные отношения с клиентами возможно только в непосредственном общении. Здесь важно лидерство и командная работа, умение слышать и не обесценивать опыт других людей. А хорошие отношения – это правильный способ заключить сделку.
Что почитать про эмоциональный интеллект
- Эмоциональный интеллект, Дэниел Гоулман. В своей книге Гоулман анализирует исследования эмоционального интеллекта и излагает свои идеи в простой для понимания форме. Гоулман объясняет читателю, почему эмоциональный интеллект важнее для успеха в жизни, чем интеллектуальный.
- Эмоциональное лидерство: учимся руководить с помощью эмоционального интеллекта, Дэниел Гоулман, Ричард Бояцис и Энни Макки. В книге исследуется роль EQ в лидерстве. Авторы подчеркивают тот факт, что великие лидеры – это не те искренние люди с великими идеями, стратегическим мышлением и видением, а те, кто способен вести за собой других, используя и контролируя свои эмоции.
- Лидерство: сила эмоционального интеллекта, Дэниел Гоулман. Эта книга представляет собой сборник статей Гоулмана о лидерстве и эмоциональном интеллекте. Каждая глава предлагает свой взгляд на связи между хорошим лидерством и эмоциональным интеллектом, уделяя особое внимание таким областям, как самосознание и управление отношениями. Если вы опытный руководитель, вы можете обнаружить, что эта книга содержит много знаний, которые у вас уже есть. Но для тех, кто только начинает свою карьеру в качестве руководителя команды или менеджера, это прекрасный помощник.
- Эмоциональный интеллект 2.0, Трэвис Брэдберри, Джин Гривз и Патрик Ленсиони. Книга читается быстро и легко. В ней описываются способы, которые помогают развивать EQ.
- Мозг и Эмоции: Новые научные открытия о том, как они определяют нашу жизнь, Джозеф Леду и Лиза Фельдман Баррет. Авторы исследуют происхождение человеческих эмоций и объясняют, что многие из них существуют как часть сложных нейронных систем, которые эволюционировали, чтобы позволить нам выжить.
- 10 обязательных к прочтению материалов по эмоциональному интеллекту от HBR (со статьей «Что делает лидера?» Дэниела Гоулмана). Дэниел Гоулман описывает, как лучше понимать свои потребности, ценности и цели, развивать эмоциональную гибкость.